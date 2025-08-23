Gaziantep'te 90+5'te inanılmaz son

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK, 2-1'lik skorla kazandı.

90+5'TE İNANILMAZ SONRA

Karşılaşmanın 8. dakikasında Zan Zuzek'in attığı golle Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Gaziantep FK bu gole 44. dakikada Cristian Sorescu ile karşılık verdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında son anlar oynanırken penaltı kazanan Gaziantep FK'da topun başına geçen Maxim, 90+5'te takımına galibiyeti getirdi. Gençlerbirliği'nde Nalepa, 90+3'te ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İLK GALİBİYET GELDİ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK, ligdeki ilk galibiyetini elde etti ve 3 puana ulaştı. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonunda puansız kaldı.