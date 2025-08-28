Gaziantep'te 21 İlden 400 Sporcu Tekvando Şampiyonası'nda Yarışıyor

Gaziantep'te 21 İlden 400 Sporcu Tekvando Şampiyonası'nda Yarışıyor
Gaziantep'te düzenlenen 'İller Arası Ümitler Tekvando Şampiyonası'na 21 ilden 400 sporcu katılıyor. Müsabakalar 2 gün sürecek ve sonunda erkek ve kadınlarda sekizer şampiyon belirlenecek.

Gaziantep'te 21 ilden 400 sporcunun katıldığı "İller Arası Ümitler Tekvando Şampiyonası" başladı.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Tekvando İl Temsilcisi Ersoy Deveci, AA muhabirine, müsabakaya 21 ilden 400 sporcunun katıldığını söyledi.

Müsabakanın iki gün süreceğini ifade eden Deveci, "Müsabakaların sonunda kadın ve erkeklerde sekizer şampiyon sporcu çıkacak." dedi.

Deveci, bu tür müsabakalar sayesinde Gaziantep'in spor kenti olma yolunda ilerlediğini sözlerine ekledi.

Şampiyona yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

