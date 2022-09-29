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Gaziantep spor: Şahinbey Ampute'nin milli gururu

Spor Haberleri

Gaziantep spor: Şahinbey Ampute'nin milli gururu

Gaziantep spor haberi: Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Kemal Güleş, Muhammed Yeğen, Fuat Taştan, Mert Yıldız, Ömer Güler Yüz ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Ampute Milli Takımı'nın Antalya kampına davet edildi.

Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nın başarılı oyuncularından Kemal Güleş, Muhammed Yeğen, Fuat Taştan, Mert Yıldız, Ömer Güler Yüz ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş Ampute Milli Takımı'nın Antalya kampına davet edildi.

Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı 30 Eylül - 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Ampute Futbol Dünya Kupası, karşılaşmaları 20.00'de Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Türkiye - Fransa arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Milli takımda Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'ndan Kemal Güleş, Muhammed Yeğen, Fuat Taştan, Mert Yıldız, Ömer Güler Yüz ve Kaleci Antrenörü Fatih Karakuş da yer aldı.

"Milli takımın omurgasını oluşturuyoruz"

Ampute Milli Takım Kadrosuna oyuncu ve antrenör vermekten gurur duyduğunu ifade eden Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, "Takımımızın başarılı oyuncularından Kemal Güleş, Muhammed Yeğen, Fuat Taştan, Mert Yıldız, Ömer Güler Yüz ve kaleci antrenörümüz Fatih Karakuş Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Oyuncularımızın ve antrenörümüzün Milli Takımın omurgasını oluşturması bizleri hem mutlu etti hem de gururlandırdı. Kulüp olarak iyi ve başarılı çalışmalar yaparak Gazi şehrimizi ve özellikle de Şahinbey İlçemizi en güzel şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mert Yıldız Şahinbey gençlik Spor Haberler

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