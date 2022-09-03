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Gaziantep spor haberleri: Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürüyor

Spor Haberleri

Gaziantep spor haberleri: Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları sürüyor

Gaziantep spor haberi | Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 5 Eylül Pazartesi günü iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile 5 Eylül Pazartesi günü iç sahada yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan, daha sonra pas organizasyonlarıyla süren antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Fredrik Midtsjö, tedavisinin ardından takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

Galatasaray, yarın akşam yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.

Kaynak: AA / Serdal Kalaycı - Spor

Gaziantep FK Galatasaray Eylül Spor Haberler

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