Gaziantep maçı sonrası söyledikleri başına iş açtı! Fenerbahçe, Necati Ateş için TRT'ye yazı gönderdi

Fenerbahçe, Necati Ateş'in Gaziantep FK maçı sonrası yaptığı yorumlarla ilgili kanal yönetimine resmi yazı gönderildiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yorumlayan Necati Ateş Gaziantep FK forması giyen Ertuğrul Ersoy için, "Bugün Fenerbahçe'nin kazanması için her şeyi yaptı." ifadelerini kullanmıştı. Fenerbahçe'den bu açıklamaya tepki geldi. Sarı-Lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada TRT Spor'da yorumculuk yapan Necati Ateş'ten rahatsız olduklarını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden TRT Spor yorumcusu Necati Ateş'in yorumları hakkında bir açıklama yaptı. Sarı-Lacivertlilerin Necati Ateş için yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, TRT Spor Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş isimli şahsın haddini aşan açıklamalarına dair duyduğu rahatsızlığı kanal yönetimine gönderdiği resmi yazı ile sorumluların dikkatine paylaşmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

NECATİ ATEŞ NE DEMİŞTİ?

TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında yorumculuk yapan Necati Ateş, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından Gaziantep FK'nın savunma oyuncusu Ertuğrul Ersoy için, "Gaziantep FK'da Ertuğrul, bugün Fenerbahçe kazansın diye çok çalıştı. Beğendiğim bir futbolcu ama maalesef her golde o var." ifadelerini kullanmıştı.