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Gaziantep Kolej Vakfı E-Spor Takımı İl İkincisi Oldu

Gaziantep Kolej Vakfı E-Spor Takımı İl İkincisi Oldu
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Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler E-Spor Takımı, katıldıkları League of Legends müsabakalarında dereceye girerek il ikinciliğini elde etti. GKV Genel Müdürü Fevzi Gürsel, başarıları için takımı kutladı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler E- Spor Takımı, katıldıkları Genç Erkekler E- Spor (League of legends) müsabakaları sonucunda dereceye girerek kupalarını aldılar.

Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından koordine edilen Genç Erkekler E-Spor (League of legends) müsabakaları Gaziantep'te gerçekleştirildi. Birçok okul takımının katıldığı yarışmalarda yer alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri Genç Erkekler E-Spor Takımı, müsabakalardan galip gelerek il ikinciliğini kazandı.

Yarışmaya katılan sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, önümüzdeki süreçte daha büyük başarılara imza atmalarını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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