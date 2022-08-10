Haber : Gaziantep haberleri | Tomas Pekhart, Gaziantep FK'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep haberleri | Tomas Pekhart, Gaziantep FK'da

 - Güncelleme:
Gaziantep haberleri | Tomas Pekhart, Gaziantep FK'da

Gaziantep spor haberi | Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 33 yaşındaki Çekyalı forvet oyuncusu Tomas Pekhart'ı kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 33 yaşındaki Çekyalı forvet oyuncusu Tomas Pekhart'ı kadrosuna kattı.

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, forvet pozisyonuna transfer yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Polonya'nın Legia Varşova takımında forma giyen 33 yaşındaki Çekyalı forvet oyuncusu Tomas Pekhart'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Polonya Ligi temsilcilerinden Legia Varşova'da forma giyen Çek Milli Futbolcu Tomas Pekhart ile anlaşmaya varmıştır. Yeni transferimiz Tomas Pekhart, Kulüp Başkanımız Cevdet Akınal ile yönetim kurulu üyemiz Ayşen Ahi'nin de katılımıyla düzenlenen imza töreninde kendisini kulübümüze bağlayacak olan 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı. Tomas Pekhart'a kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Legia Varşova Gaziantep Polonya Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title