Gaziantep haberleri! Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Gaziantep Futbol Kulübü: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Gaziantep yerel spor haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 1-0'lık skorla mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 50. dakikada savunmadan atılan uzun pasta topla buluşan Bahoken'in ceza sahası içine girip kaleci Günay ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Günay'dan oyun alanına döndü. 57. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Hajradinovic'in ortasında arka direkte Celina'nın sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0 59. dakikada sağ çaprazdan Maxim'in ortaladığı topa kale önünde Pekhart'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere gönderdi. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mehmet Kısal xx, İlker Takpak xx Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Tirpan xx, Fall xx, Hajradinovic xxx (Graovac dk. 90+3 ?), Eysseric xx (Aytaç Kara dk. 83 ?), Celina xxx (Ahmet Engin dk. 88 ?), Bahoken xx Yedekler: Erdem Canpolat, Graovac, Donk, Yunus Mallı, Petretta, Turgay Gemicibaşı, Ali Sühan Demirel Teknik Direktör: Şenol Can Gaziantep Futbol Kulübü: Günay Güvenç xx, Kitsiou xx, Ertuğrul Ersoy xx, Tosca xx, Hanousek xx (Halil İbrahim Pehlivan dk. 81 ?), Furkan Soyalp xx (Abdulkadir Parmak dk. 59 x), Jevtovic xx, Sagal xx (Veliu dk. 73 x), Markovic xx (Figueiredo dk. 59 x), Maxim xx, Pekhart xx (Mirza Cihan dk. 81 ?) Yedekler: Mustafa Bozan, Djiloboji, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artan, Merkel Teknik Direktör: Erol Bulut Gol: Celina (dk. 57) (Kasımpaşa) Sarı kartlar: Eysseric, Serkan Reçber (Kasımpaşa) Markovic (Gaziantep Futbol Kulübü) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Gaziantep Kasımpaşa Futbol Spor Haberler

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