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Gaziantep Gençlikspor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi

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Gaziantep Gençlikspor, SMS Grup Efeler Ligi'nde Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Gaziantep Gençlikspor, evinde On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi. Maçı 137 dakikada tamamlayan Gaziantep temsilcisi, setlerde 25-18, 25-23, 22-25, 21-25 ve 15-10'luk sonuçlarla galip geldi.

Salon: Şahinbey Spor Salonu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Bektaş Kalender

Gaziantep Gençlikspor: Alireza Abdolhamidi, Yunus Emre Güler, Zihua Wen, Halil İbrahim Yücel, Uğur Kılınç, Fedor Ivanov (Deniz İvgen, Bahadır Kuyucu, Aykut Gedik)

On Hotels Alanya Belediyespor : Yusuf Bakır, Vitaliy Shchytkov, Nezar Hetman, Emir Kaan Öztürk, Miguel Gutierrez Suarez, Ahmetcan Buyukgöz (Zeka Çağatay Kır, Ulaş Onur Topbaşlı, Mustafa Selçuk Uyar, Onur Günaydı, Abdulsamet Sineren, Enes Atlı)?

Setler: 25-18, 25-23, 22-25, 21-25, 15-10

Süre: 137 dakika (25, 38, 28, 29, 17)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçta Gaziantep Gençlikspor, evinde On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA
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