Gaziantep Futbol Kulübü, Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Fransa Ligi takımlarından Paris FC forması giyen ön libero Cyril Mandouki'yi kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, ön libero bölgesine takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Fransa Ligi takımlarından Paris FC forması 33 yaşındaki Martinikli ön libero Cyril Mandouki'yi ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kariyerinde farklı takımlarla 357 resmi karşılaşmaya çıkan Mandouki, 10 gol, 9 asist yapma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu Martinik Milli Takımı'nda da 12 kez forma giydi. - GAZİANTEP