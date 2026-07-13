Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Sü Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat 45 dakikalık antrenman yaptı. Isınma, top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona eren idmanla hazırlıklar devam ediyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman, 1 saat 45 dakika sürdü.
Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenman, pas çalışmaları ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman