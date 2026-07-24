Gaziantep FK Belgrad'da Kamp Yapıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde başlayan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

FK Vozdovac hazırlık maçında forma giyen futbolcular, özel program kapsamında rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise ısınma ve top kapma çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA