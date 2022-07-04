Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
AA - Adsız Günebakan - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip yarın Azerbaycan temsilcisi Qabala ile hazırlık maçında karşılaşacak.
AA / Adsız Günebakan - Spor