Gaziantep FK ve Samsunspor 2-2 Beraber Kaldı

Stat: Gaziantep

Hakemler: Batuhan Kolak, Erkan Akbulut, Ali Can Alp

Gaziantep Fk : Mustafa Burak Bozan, Tayyip Talha Sanuç (Dk. 30 Lungoyi), Arda Kızıldağ, Abena, Luis Perez, Kozlowski, Melih Kabasakal (Dk. 87 Bacuna), Rodrigues, Sorescu (Dk. 30 Camara), Bayo, Maxim

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka (Dk. 46 Borevkovic), Drongelen, Tomasson, Musaba (Dk. 66 Soner Gönül), Holse (Dk. 88 Makoumbou), Yunus Çift (Dk. 78 Celil Yüksel), Ntcham, Coulibaly (Dk. 46 Mouandilmadji), Cherif Ndiaye

Goller: Dk. 4 Drongelen, Dk. 19 Cherif Ndiaye ( Samsunspor ) Dk. 45 Lungoyi, Dk. 75 Abena ( Gaziantep Fk )

Kırmızı kart: Dk. 45+2 Cherif Ndiaye ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 8 Sorescu, Dk. 32 Rodrigues, Dk. 45 Melih Kabasakal, ( Gaziantep Fk ), Dk. 45 Okan Kocuk, 45+6 Coulibaly, Dk. 65 Zeki Yavru, Dk. 78 Yunus Çift ( Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor 2-2 berabere kaldı.

56.? ?dakikada Melih Kabasakal'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

72.? ?dakikada Rodrigues'in ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Okan Kocuk'tan dönen top, Bayo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı sert vuruşta topu kaleci Okan Kocuk tekrar uzaklaştırdı.

75.? ?dakikada sağ kanattan korneri kullanan Lungoyi, topu yanında bulunan Rodrigues'e verdi. Rodrigues'in ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Abena'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

83.? ?dakikada Ntcham'ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta top, kalenin üstünden auta gitti.

86.? ?dakikada Perez'in soldan pasıyla ceza sahasında buluşan Kozlowski'nin vuruşunda top, kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

89.? ?dakikada Rodrigues'in soldan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Abena'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.