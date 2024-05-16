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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Gaziantep FK Selçuk İnan Spor Güncel Haberler

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