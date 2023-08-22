Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yapacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıkların sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Spor