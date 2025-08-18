Gaziantep FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

Gaziantep FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı
Gaziantep Futbol Kulübü, sezon başında göreve getirdiği teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Taşdemir, kulüp ile 2 maça çıktı ve bu karşılaşmalardan ikisini de kaybetti.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını belirttiği açıklamada,"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
