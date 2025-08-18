Gaziantep FK, Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile Yollarını Ayırdı

GAZİANTEP Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların karşılıklı anlaşarak ayrıldığını duyurdu.

Sezon başında Gaziantep FK ile anlaşan ancak Süper Lig'de Gaziantep FK'nın başında 2 maça çıkan İsmet Taşdemir, 2 mağlubiyet aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün teknik direktör İsmet Taşdemir ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını belirttiği açıklamada,"Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır.Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.