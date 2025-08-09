Gaziantep FK, Süper Lig'e Galatasaray Mağlubiyetiyle Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Gaziantep FK, evinde Galatasaray'a 3-0 yenilerek sezona kötü bir başlangıç yaptı. Bu, Gaziantep FK'nın evinde oynadığı ilk lig maçı olmasına rağmen son şampiyona karşı alınan ilk mağlubiyet oldu.

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında dün sahasında Galatasaray'a 3-0 yenilen Gaziantep FK, ilk kez evinde başladığı sezona mağlubiyetle girdi.

Ligde 7. sezonuna yaşayan Gaziantep FK, 6 sezon ilk maçlarını deplasmanda oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, ilk kez sahasında başladığı lig maçında son şampiyon Galatasaray'a yenildi.

Geçen sezonunu 7 maçta kazanamadan kapatan kırmızı-siyahlılar, galibiyete hasret kaldı.

Gaziantep FK'nin alt yapısından yetişen ve iki sezondur kaleyi koruyan 24 yaşındaki file bekçisi Mustafa Burak Bozan, kariyerinde ilk kırmızı kartı gördü.

Yeni transferler Bacuna, Abena ve Rodrigues ile teknik direktör İsmet Taşdemir, Galatasaray karşısında ilk lig maçına çıktı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor

Sadece iki yılda bu hale geldi! Evden bile çıkamıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıvanç Tatlıtuğ'dan kayıp dostu Halit Yukay için acil çağrı

Denizde nefes kesen arama! Kıvanç Tatlıtuğ da daldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.