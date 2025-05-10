Gaziantep FK, Süper Lig'de 4. Mazlumiyetini Yaşadı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilerek ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu. Bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kaybeden Gaziantep, toplamda 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 42 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'a 1-0 yenilen Gaziantep Fk, ligde üst üste 4. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin 31. haftasında taraftarı önünde oynadığı Atakaş Hatayspor maçını 2-1 kazanan Güneydoğu temsilcisi, daha sonra çıktığı Rams Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarından mağlubiyetle ayrıldı.
Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybetti.
Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 42 puanı bulunuyor.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor