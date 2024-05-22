Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından taktik çalışması yapıldı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışması gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.