Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, beşe iki pas çalışmalarıyla devam ederken taktik çalışmalarıyla son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor