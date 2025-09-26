Haberler

Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazır

Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e pas çalışmalarıyla ve maçın son taktik çalışmalarıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
