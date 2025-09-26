Gaziantep FK, Samsunspor Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın konuk edeceği Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e pas çalışmalarıyla ve maçın son taktik çalışmalarıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor