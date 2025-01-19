Gaziantep FK, Samsunspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Reeder Samsunspor ile yapacağı maç için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen idmanda oyuncular çeşitli çalışmalar yaptı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 24 Ocak Cuma günü deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Sipay Bodrum FK maçında forma giyen oyuncular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışmaları yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı, top kapma çalışmalarıyla sürdürdü.
İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.