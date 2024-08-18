Gaziantep FK, Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçta atılan gol Carlo Holse tarafından kaydedildi.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Samsunspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Muja'nın pasında Ntcham'ın bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.
56. dakikada Muja'nın ortasına arka direkte Schindler'in gelişine vuruşunda top kaleci Diodis'te kaldı.
58. dakikada Schindler'in yerden pasına müsait pozisyonda Mouandilmandji'nin dokunuşu isabet bulmadı.
76. dakikada Maxim'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Emre Taşdemir'in gelişene vuruşunda top savunmadan sektikten sonra kaleci Okan'da kaldı.
78. dakikada Holse'nin ceza yayından vuruşunda kaleci Diodis topu kornere çeldi.
Hakemler: Emre Kargın, Anıl Usta, Mert Bulut
Gaziantep Fk : Sokratis Diodis, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy (Enric Saborit dk. 46), Godfri Stefen (İlker Karakaş dk. 84), Ömürcan Artan (Salem M'bakata dk. 46), Cyril Mandouki (Furkan Soyalp dk. 46), Alexandru Maxim, Mustafa Eskihellaç, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski (Emre Taşdemir dk. 69), Kenan Kodro
Yedekler: Burak Bozan, Mirza Cihan, Ogün Özçiçek, Eren Erdoğan, Eren Çakır
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubomir Satka, Rick van Deongelen, Marc Bola, Youssef Bennasser, Kingsley Schindler (Landry Dimata dk. 46), Carlo Holse (Celil Yüksel dk. 79), Olivier Ntcham (Ercan Kara dk. 89), Arbnor Muja (Soner Aydoğdu dk. 89), Marius Mouandilmadji (Gaetan Laura dk. 89)
Yedekler: Halil Yeral, Muhammet Özbaskıcı, Soner Gönül, Mustafa Tan, Bedirhan Çetin
Teknik Direktör: Thomas Reis
Gol: Carlo Holse (dk. 4) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Ersoy, Kozlowski, Selçuk İnan, Saborit (Gaziantep FK) Bennasser, Dimata (Samsunspor) - GAZİANTEP