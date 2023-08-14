Gaziantep FK penaltı beklediği pozisona Ahmet Çakar'dan net yorum: Penaltı değil

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile oynadığı maçta, 90+6'da Tadic'in elle oynadığı iddia edildi. Mücadelenin hakemi Abdülkadir Bitigen "Devam" dedi ve mücadeleyi bitirdi. O pozisyonu yorumlayan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "Son saniyede Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyon penaltı değil, doğru karar" yorumunu yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Gaziantep FK ile kozlarını paylaştığı maçta 90+6'ıncı dakikada bir penaltı pozisyonu yaşandı. Hakem "Penaltı yok" dedi ve mücadelenin son düdüğünü çaldı.

GAZİANTEP PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın son bölümünde soldan ceza sahasına gönderilen topu Djiku uzaklaştırmak isterken top Tadic'e çarptı. Gaziantepli futbolcular Tadic'in elle müdahalede bulunduğu itirazında bulunsa da hakem "Devam" dedi.

"PENALTI DEĞİL"

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ise pozisyon ile ilgili, "Son saniyede Gaziantep'in penaltı beklediği pozisyon penaltı değil, doğru karar" yorumunu yaptı.