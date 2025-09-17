Gaziantep FK Oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor Maçına Odaklandıklarını Açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin oyuncusu Myenty Abena, Trabzonspor maçına odaklandıklarını söyledi.

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Abena, üst üste gelen galibiyetlerde takım olarak iyi bir performans sergilediklerini ifade etti.

Bireysel performanslarının da takım olarak iyi olduklarında öne çıktığını anlatan Abena, "Türkiye ligi gerçekten çok iyi bir lig, dinamik bir lig ve iyi takımlar var. Çok kaliteli futbolcular var, her statta harika atmosferlerle karşılaşıyorsunuz." dedi.

Adaptasyon sürecinde Semih Güler başta olmak üzere birçok arkadaşının kendisine destek olduğunu ifade eden Abena, bu süreci hızlı geçtiğini dile getirdi.

Takım olarak Cumartesi günü deplasmanda oynayacakları Trabzonspor maçına odaklandıklarını belirten Abena, "Önceki yıllarda büyük takımlara karşı nasıl oynanıyordu, belki oraya beraberlik için gidiliyordu bilmiyorum ama biz oraya kazanmak ve galibiyet almak için gideceğiz. Takımımızın enerjisi çok iyi, güzel bir hava yakaladık ve bunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.