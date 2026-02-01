Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gençlerbirliği'ne deplasmanda 2-1 yenilen Gaziantep FK'nin yardımcı antrenörü Anıl Demirci, "Amacımız tekrardan ilk yarıda yakaladığımız ivmeyi bir an önce yakalamak. Buraya kadar gelip, bizi destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz" dedi.

Demirci, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan özellikle Metin Diyadin hocanın gelmesinden sonra iyi bir ivme yakalayan, iç sahada coşkulu, dirençli futbol oynayan Gençlerbirliği karşısında henüz maçın başında yediğimiz gol bizi biraz dezavantajlı duruma düşürdü. Ama burada pozitif taraftan bakabileceğimiz konu erken yediğimiz gole rağmen oyundan çok moral motivasyon olarak düşmemeye çalıştık. Oyunun kontrolünü de bir nevi elimizde bulundurduk. O beraberlik golünü sürekli arar bir takım halindeydik, ilk yarı bulamadık ama ikinci yarıda beraberlik golünü bulduk." diye konuştu.

Beraberlik golünden sonra deplasman takımı olarak, geriden gelip beraberliği yakalayan takım olarak biraz daha sakin kalmalarının gerektiğini dile getiren Demirci, "Ancak birkaç haftadır bizim de galibiyet hasretimiz olduğu için oyuncularımız içgüdüsel olarak bir an önce galibiyet golünü de bulma arzusuyla gereğinden fazla dengesiz ve şuursuz ataklar gerçekleştir. Oyun 1-1'den sonra biraz git-gele döndü, oyun iki takımın da her an gol bulabileceği bir hal aldı ama ne yazık ki oyuncumuzun şansızlık yaşadığı bir pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ondan sonra tekrardan geri gelebilmek için çabalasak da hamleler yapsak da muvaffak olamadık, üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Demirci, hiçbir şeyin bitmediğini daha ligin sonuna uzun bir süre olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Oyun olarak baktığımızda bu kadar çok galibiyet alamama serisi bize çok adil gelmiyor. En nihayetinde futbol da bir sonuç oyunu onu yansıtamayınca ister istemez bir travma gelişiyor. Bir türlü ilk yarıda yakaladığımız galibiyet serilerini yakalayamadık, bize bir galibiyet gerekiyor. Ancak hiçbir şey bitmiş değil, ligin bitmesine henüz çok süre var, ligde bulunduğumuz puan itibarıyla hala rahat bir konumda gözüküyoruz. Amacımız tekrardan ilk yarıda yakaladığımız ivmeyi bir an önce yakalamak. Buraya kadar gelip, bizi destekleyen taraftarımızdan özür diliyoruz."