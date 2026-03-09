Haberler

Gaziantep FK, ligde 4 maçtır kazanamıyor

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, son 4 maçında galibiyet elde edemeyerek 10. sırada yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Ligin 21. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Güneydoğu temsilcisi, ardından oynadığı Kocaelispor maçını 3-0, Trabzonspor karşılaşmasını ise 2-1 kaybetti.

Samsunspor ile geçen hafta deplasmanda golsüz tamamlanan karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlılar, dün de sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep ekibi, bu sonuçla ligdeki son 4 maçında galibiyet elde edemedi.

Kırmızı-siyahlılar, sezondaki 25 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik, 9 mağlubiyetle topladığı 30 puanla 10. sırada yer alıyor.

