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Gaziantep FK, Marius Sumudica ile yollarını ayırdı

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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yollarını ayırdı. Erdal Güneş'in yerine göreve gelen Rumen antrenör, Gaziantep FK'de toplam 27 maçta sadece 10 galibiyet alabildi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica ile yollar ayrıldı.

YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulumuz, Teknik Direktör Marius Sumudica ile gündeme ilişkin konuları konuşmak üzere bir araya gelmiştir. Karşılıklı fikir alışverişi sonucu, Marius Sumudica kulübümüze ve şehrimize olan sevgi ve saygısından ötürü kan değişikliğinin takım için daha doğru olduğu düşüncesini sunmuş, bu doğrultuda yönetim kurulumuzla da görüş birliğine varılmıştır. Teknik Direktör Marius Sumudica ve değerli ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

SUMUDICA'NIN KARNESİ

Erdal Güneş'in yerine göreve gelen Sumudica, Gaziantep FK'de toplam 27 maça çıktı. Rumen teknik adam, söz konusu maçlarda 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Şapkasız Kovboy:

Haber görseli Paris, Haber içeriği Adana biliyorsunuz click bait işlerini haberlercooom :)

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