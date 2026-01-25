Futbol: Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ile oynadığı maçın ilk yarısını Sorescu'nun 45+2'de attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Mujakic, Sorescu, Ogün Özçiçek, Camara, Maxim, Yusuf Kabadayı, Draguş, Bayo
TÜMOSAN Konyaspor : Bahadır Güngördü, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jo Jin-Ho, Berkan Kutlu, Bjorlo, Svendsen, Deniz Türüç, Muleka, Umut Nayır
Goller: Dk.45+2 Sorescu ( Gaziantep Fk )
Sarı kartlar: Dk.26 Ogün Özçiçek, Dk.33 Bayo, Dk. 36 Camara, Dk. 41 Yusuf Kabadayı ( Gaziantep Fk ), Dk. 41 Adil Demirbağ, Dk. 43 Jo Jin-Ho (TÜMOSAN Konyaspor )
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
14. dakikada Gaziantep Fk'nın sağ kanattan gelişen atağında topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Bayo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
19. dakikada orta sahada topla buluşan Bayo'nun ceza sahası içerisine attığı pasla topu önünde bulan Denis Dragus'un ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
34. dakikada Gaziantep Fk'nın gelişen atağından sağ kanatta topla buluşan Maxim'in ara pasında topu önünde bulan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası dışından sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
45+2. dakikada Gaziantep FK öne geçti. Ceza sahasında Dragus'un pasında topu önünde bulan Sorescu'nun yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.