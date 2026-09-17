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Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Gaziantep FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Orhan Ak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenmanı, kulüp başkanı Memik Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri Gökhan Karakayalı, İbrahim Koçak, Cuma Kıratlı ve Erim Arıkan da takip etti.

Kırmızı- siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Kocaelispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve aynı gün Kocaeli'ne giderek kampa girecek.

Kaynak: AA
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