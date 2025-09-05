Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular kuvvetlendirme çalışmaları yaptı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular idmana katılmadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvetlendirme çalışmaları yaptı.
Gaziantep ekibinin idmanına milli takımlarının kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını akşam sürdürecek.
