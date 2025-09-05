Haberler

Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular kuvvetlendirme çalışmaları yaptı. Milli takımlarda bulunan bazı oyuncular idmana katılmadı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü sahasında Kocaelispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvetlendirme çalışmaları yaptı.

Gaziantep ekibinin idmanına milli takımlarının kamplarında bulunan Deian Sorescu, Juninho Bacuna ve Myent Abena katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını akşam sürdürecek.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Spor
Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

Ali Koç'tan seçim hamlesi: Efsane isim geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eniştesiyle evlenen Kardeniz Kılıç sessizliğini bozdu

Eski eniştesiyle evlenen Survivor'ın yıldız ismi sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.