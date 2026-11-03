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Gaziantep FK, Kasımpaşa mesaisine Orhan Ak yönetiminde başladı

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Orhan Ak yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyenler yenilenme, diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yaptı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Orhan Ak yönetimindeki antrenmanda Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışmaları yaptı. Diğer oyuncuların ısınma ve pas çalışmalarıyla başladığı antrenman dar alanda çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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