Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmalar yapıldı. Tedavi süreci sona eren Myenty Abena da antrenmanda yer aldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İdman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarla son buldu.
Tedavi süreci sona eren Myenty Abena da takımla birlikte çalıştı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor