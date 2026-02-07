Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde 1 saat 15 dakika süren antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İdman, 5'e 2 pas ve taktik çalışmalarla son buldu.

Tedavi süreci sona eren Myenty Abena da takımla birlikte çalıştı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.