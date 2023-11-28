Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı. Tedavileri devam eden Ertuğrul Ersoy ve Ulaş Zengin dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı.
Antrenmana tedavileri devam eden Ertuğrul Ersoy ve Ulaş Zengin dışında tüm futbolcular katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.