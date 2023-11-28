Haberler ›› Spor ›› Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

28 Kasım 2023 16:09 Son Güncelleme: 16:10 Abone Ol

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dar alanda çift kale maç yaptı. Tedavileri devam eden Ertuğrul Ersoy ve Ulaş Zengin dışında tüm futbolcular antrenmana katıldı.