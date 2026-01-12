Haberler

Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı

Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı renklerine bağladı
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Arnavutluk Ligi'nden genç futbolcu Karamba Gassama'yı transfer etti. 21 yaşındaki ön libero, kulüp başkanı ile imza töreni gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Karamba Gassama'yı kadrosuna dahil etti.

Kulübün açıklamasına göre, ön libero pozisyonunda oynayan 21 yaşındaki futbolcu, Arnavutluk Ligi'nin Dinamo City takımından transfer edildi.

Yeni transfer Karamba Gassama, kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Karamba Gassama'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

