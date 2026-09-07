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Gaziantep FK, İzmir deplasmanından 4-2 galip ayrıldı

Gaziantep FK, İzmir deplasmanından 4-2 galip ayrıldı
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Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep FK, İzmir deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.

Haber: Kerim UĞUR

(İZMİR)- Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Gaziantep FK, İzmir deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.

İlk üç haftada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, ligin 4. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Isonem Park Gürsel Aksel Stadı'nda, hakem Ümit Öztürk'ün yönettiği karşılaşmanın 5. dakikasında Gaziantep FK, Halil Dervişoğlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Konuk ekip, 10. dakikada Myenty Abena'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. Göztepe, 31. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. Gaziantep FK, 34. dakikada Kacper Kozlowski'nin attığı golle skoru 3-0'a getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında bir kez daha sahneye çıkan Kozlowski, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 4-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına üç oyuncu değişikliği ile başlayan İzmir ekibinde, ikinci yarıda kaleyi Arda Özçimen korudu. İkinci yarıda ilk gol ev sahibi takım Göztepe'den geldi. Göztepe'nin golü 52. dakikada Juan'dan geldi ve fark 3'e indi.

Göztepeli oyuncu Ogün Bayrak, karşılaşmanın 72. dakikasında rakibi Gassama'ya yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. Karşılıklı ataklarla devam eden karşılaşmanın 90.dakikasında penaltı kazanan İzmir ekibi Juan'ın gölüyle farkı 2'ye indirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Gaziantep FK, İzmir deplasmanından 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: ANKA
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