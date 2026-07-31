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Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarını Belgrad'da sürdürüyor

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Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Gaziantep FK, ikinci etap kamp çalışmalarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre günün ikinci antrenmanı teknik direktör Mirel Radoi yönetiminde 1 saat 15 dakika sürdü.

Güç ve kuvvet çalışmalarıyla başlayan ve dayanıklılık koşularıya devam eden antrenman, top kapma çalışmalarıyla son buldu.

Kaynak: AA
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