Gaziantep FK Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, sahasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol buldu ancak galibiyet için yeterli olmadı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan Ogün Özçiçek'in ortasına ceza sahası içerisinde Musta Eskihellaç'ın kafa vuruşu üstten auta çıktı.
53. dakikada Monteiro'nun arka direğe tehlikeli ortasına müsait durumda Arda dokunamadı.
70. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fernandes'in rakiplerini çalımladıktan sonra çektiği şut az farkla auta çıktı.
74. dakikada Sorescu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte topa iyi yükselen Ertuğrul'un kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.
81. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Strandberg'in yerden sert şutunu kaleci Nita son anda ayağıyla kornere çeldi.
84. dakikada Max Gradel'in ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
85. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Draguş, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
88. dakikada Sorescu'nun ceza sahası sağ çaprazından sert şutunu kaleci Erce kurtardı.
Hakemler: Halil Umut Meler, M. Emre Eyisoy, Kerem Ersoy
GaziantepFK: Florin Nita, Salem M'Bakata, Arda Kızıldağ (Ömürcan Artan dk. 65), Papy Djilibodji, N. Nkoulou, Ertuğrul Ersoy, Jamiro Monteiro (Max Gradel dk. 82), Ogün Özçiçek (Janio Bikel dk. 65), Mustafa Eskihellaç (Furkan Soyalp dk. 87), Deian Sorescu, Denis Dragus
Yedekler: Batuhan Şen, Aliou Badji, Junior Morais, Mirza Cihan, Lazar Markovic, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Hatayspor: Erce Kardeşler, Faouzi Ghoulam (Cemali Sertel dk. 90), Burak Yılmaz, G. Kilama, Kahmil Ahmet, Chandrel Massanga, Mehdi Boudjemaa (Abdulkadir Parmak dk. 46), F. Dele Bashiru (Görkem Sağlam dk. 90+7), Doğukan Sinik (Ömer Faruk Beyaz dk. 70), Joelson Fernandes (Halil Dervişoğlu dk. 90), Carlos Strandberg
Yedekler: Visar Bekaj, Renat Radaşov, Kerim Alıcı, Cengiz Demir,
Teknik Direktör: Özhan Pulat
Goller: Papy Djilobodji (dk. 12) (Gaziantep FK), Kilama (dk. 15) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Selçuk İnan (Teknik Direktör), Papy Djilobodji, Arda (Gaziantep FK) Burak Yılmaz, Ghoulam, Doğukan (Hatayspor) - GAZİANTEP