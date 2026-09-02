Gaziantep FK, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 7 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre, antrenör Mustafa Aksoy yönetimindeki antrenmanda futbolcular, koordinasyon, pas ve şut çalışmaları yaptı.

Kırmızı siyahlı ekip, yarınki idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA