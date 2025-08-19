Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarına başladı. Yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı

TBMM önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs tanıdık çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz ülküdaşımdır, suçsuz olduğu anlaşılacak

Bahçeli tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı: O benim ülküdaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.