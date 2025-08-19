Gaziantep FK, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 23 Ağustos Cumartesi günü evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçı için hazırlıklarına başladı. Yeni teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmaları ile devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor