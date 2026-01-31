Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı için antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda ısınma hareketleri ve pas çalışmaları yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, hücum organizasyonları ile sona erdi.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor