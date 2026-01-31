Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde Keçiörengücü Macunköy Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, hücum organizasyonları ile sona erdi.