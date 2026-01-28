Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından şut çalışmalarıyla devam etti. Kacper Kozlowski tedavi sürecinin ardından takımla çalışmalara başladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman şut çalışmalarıyla devam ederken, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Tedavi süreci sona eren Kacper Kozlowski, takımla birlikte çalışmalara başladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.