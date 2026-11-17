Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçı hazırlığını milli oyuncularından yoksun sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını salonda sürdürdü. Volkan Demirel yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürerken milli oyunculardan Gassama, Bacuna ve Abena idmana katılmadı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
Kaynak: AA