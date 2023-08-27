Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Konyaspor maçında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel programla çalıştı. Omzundaki kırık sebebiyle ameliyat olan İlker Karakaş da düz koşuya başladı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.