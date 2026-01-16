Haberler

Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde tamamladı. Takım antrenman sonrası İstanbul'a hareket ederek kampa girecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, maçın taktik çalışmaları ile son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak

Emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası
'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılara yol açıyor

'Üçlü salgın' alarmı! Aynı anda yayılıyor, şiddetli ağrılar yaratıyor
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı

Süper Lig ekibinde deprem! 3 gün önce şehre gelen transfer kaçtı
Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor! ABD konvoyu böyle görüntülendi

Görüntü bugün kaydedildi! Türkiye'nin yanı başında tuhaf işler oluyor
Bebek erken geldi: Bestemsu Özdemir anne oldu

Bebek erken geldi! Verdikleri isim de enteresan