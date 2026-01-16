Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman, maçın taktik çalışmaları ile son buldu.

Kırmızı siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, bugün İstanbul'a giderek kampa girecek.