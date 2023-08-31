Gaziantep FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 2 Eylül Cumartesi günü Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erdal Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.