Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve ısınma, koordinasyon çalışmaları ile çift kale maçla sona erdi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor