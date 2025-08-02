Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı

Gaziantep FK, Galatasaray Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü ve ısınma, koordinasyon çalışmaları ile çift kale maçla sona erdi.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu ilk haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, şut çalışması ve dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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