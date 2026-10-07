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Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un bilek sakatlığı nedeniyle ameliyat edildiğini açıkladı.

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Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un Çaykur Rizespor karşılaşmasında sol ayak bileğinde yırtık tespit edildiğini ve başarılı şekilde ameliyat edildiğini duyurdu. 26 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fuat Bavuk'un sol ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki futbolcunun Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı pozisyonun ardından sakatlandığı, sağlık ekibince yapılan detaylı tetkik ve muayenelerde futbolcunun sol ayak bileğinde yırtık tespit edildiği bildirildi.

Oyuncunun başarılı şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan değerlendirmelerin ardından, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen Superior Peroneal Retinakulum Rekonstrüksiyonu operasyonuyla oyuncumuz başarılı bir şekilde ameliyat edilmiştir. Fuat Bavuk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA
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