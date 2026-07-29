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Gaziantep FK, Fildişi Sahilli futbolcu Ulrich Meleke'yi kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ulrich Meleke'yi renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Ulrich Meleke'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Bataeh takımında forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ulrich Meleke'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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